NAPOLI VERONA CONVOCATI JURIC / In programma domani alle 18, Napoli-Verona rappresenta un appuntamento da non fallire per i padroni di casa, reduci dallo 0-0 in casa del Torino. Gli ospiti dopo la bella figura fatta a Torino contro la Juventus sperando in un'altra prestazione convincente contro una big.

Per tentare l'impresa, Ivanpotrà contare anche su Samuel, rientrato nella lista dei convocati dopo un infortunio. Ecco la lista completa:

Portieri: Silvestri, Berardi, Ciezkowski.

Difensori: Vitale, Rrahmani, Bocchetti, Gunter, Kumbulla, Dawidowicz, Empereur, Adjapong.

Centrocampisti: Miguel Veloso, Faraoni, Henderson, Verre, Danzi, Zaccagni, Pessina, Amrabat, Lazovic.

Attaccanti: Stepinski, Di Carmine, Tutino, Salcedo.