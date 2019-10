SERIE A PROBABILI FORMAZIONI / Riparte la Serie A dopo la sosta per le Nazionali. Per le ultimissime notizie Clicca Qui! Sabato apre il programma dell'ottava giornata la sfida dell''Olimpico' tra Lazio e Atalanta, a seguire Napoli-Verona prima dell'ultimo anticipo dove la Juventus capolista ospiterà il Bologna. L'Inter, prima inseguitrice dei bianconeri, sarà di scena domenica all'ora di pranzo sul campo del Sassuolo, mentre in serata il Milan del nuovo allenatore Pioli incrocerà a 'San Siro' il Lecce. Altro esordio in panchina quello di Ranieri, che da ex alla guida della Sampdoria sfiderà la Roma. Chiude il turno di campionato il monday-nigt del 'Rigamonti' tra Brescia e Fiorentina. Ecco le probabili formazioni secondo gli inviati di Calciomercato.it.

Serie A, ottava giornata di campionato: le probabili formazioni

LAZIO-ATALANTA (sabato ore 15)

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Parolo, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile. Allenatore: Inzaghi

A disposizione: Proto, Guerrieri, Bastos, Vavro, Patric, Marusic, Jony, Lukaku, Cataldi, Berisha, Adekanye, Caicedo

Ballottaggi: Luiz Felipe-Bastos 55-45%, Lazzari-Marusic 55-45%

Indisponibili: nessuno

Squalificati: Lucas Leiva

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Djimsiti, Masiello; Castagne, Pasalic, de Roon, Gosens; Gomez; Ilicic, Muriel. Allenatore: Gasperini

A disposizione: Sportiello, Rossi, Palomino, Kjaer, Hateboer, Ibanez, Malinovskyi, Arana, Barrow



Ballottaggi: Castagne-Hateboer 55-45%, Pasalic-Freuler 55-45%

Indisponibili: Zapata

Squalificati: nessuno

NAPOLI-VERONA (sabato ore 18)



NAPOLI (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Ghoulam; Callejon, Allan, Fabian Ruiz, Insigne; Mertens, Milik. Allenatore: Ancelotti

A disposizione: Ospina, Karnezis, Luperto, Malcuit, Tonelli, Mario Rui, Gaetano, Elmas, Younes, Llorente, Zielinski

Ballottaggi: Allan-Zielinski 60-40%, Milik-Llorente 55-45%

Indisponibili: Maksimovic, Lozano, Hysaj

Squalificati: nessuno

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Kumbulla, Gunter; Faraoni, Amrabat, Veloso, Lazovic; Pessina, Verre; Stepinski. Allenatore: Juric

A disposizione: Berardi, Radunovic, Bocchetti, Dawidowicz, Adjapong, Vitale, Henderson, Zaccagni, Danzi, Salcedo, Empereur, Tutino

Ballottaggi: Pessina-Zaccagni 55-45%

Indisponibili: Badu, Bessa, Pazzini

Squalificati: nessuno

JUVENTUS-BOLOGNA (sabato ore 20.45)



JUVENTUS (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Rabiot; Bernardeschi; Cristiano Ronaldo, Higuain. Allenatore: Sarri

A disposizione Buffon, Pinsoglio, Danilo, Rugani, Ramsey, Demiral, Emre Can, Matuidi, Bentancur, Dybala



Ballottaggi: Bernardeschi-Ramsey 60-40%, Rabiot 55%-Matuidi 45%, Higuain-Dybala 55-45%

Indisponibili: Mandzukic, Chiellini, De Sciglio, Douglas Costa

Squalificati: nessuno

BOLOGNA (4-2-3–1): Skorupski; Mbaye, Danilo, Denswil, Dijks; Schouten, Poli; Orsolini, Soriano, Sansone; Palacio. Allenatore: Mihajlovic

A disposozione: Da Costa, Sarr, Bani, Corbo, Paz, Dzemaili, Svanberg, Skov Olsen, Santander



Ballottaggi: Schouten-Svanberg 55-45%, Palacio-Santander 60-40%

Indisponibili: Destro, Tomiyasu

Squalificati: Medel

SASSUOLO-INTER (domenica ore 12.30)

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Muldur, Marlon, Ferrari, Peluso; Duncan, Obiang, Traorè; Berardi, Caputo, Defrel. Allenatore: De Zerbi

A disposizione: Russo, Romagna, Toljan, Tripaldelli, Kyriankopoulos, Magnanelli, Locatelli, Boga, Ghion, Bourabia, Mazzitelli, Raspadori

Ballottaggi: Traoré-Locatelli 55-45%

Indisponibili: Rogerio, Chiriches, Djuricic

Squalificati: nessuno

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Candreva, Vecino, Brozovic, Barella, Asamoah; Lautaro Martinez, Lukaku. Allenatore: Conte

A disposizione: Padelli, Godin, Ranocchia, Dimarco, Biraghi, Lazaro, Borja Valero, Gagliardini, Sensi, Politano, Esposito



Ballottaggi: Bastoni-Godin 60-40%, Gagliardini-Vecino 55-45%, Lautaro-Politano 55-45%

Indisponibili: Sanchez, D'Ambrosio

Squalificati: nessuno

CAGLIARI-SPAL (domenica ore 15)

CAGLIARI (4-3-1-2): Olsen; Pinna, Ceppitelli, Pisacane, Pellegrini; Nandez, Cigarini, Rog; Nainggolan; Joao Pedro, Simeone.

Allenatore: Maran.A disposizione: Rafael, Walukiewicz, Oliva, Ionita, Castro, Birsa, Deiola, Ragatzu, CerriBallottaggi: Rog-Ionita 55-45%, Joao Pedro-Castro 55-45%Indisponibili: Cragno, Pavoletti, Klavan, Lykogiannis, Mattiello, CacciatoreSqualificati: nessuno

SPAL (3-5-2): Berisha; Tomovic, Cionek, Igor; Sala, Murgia, Missiroli, Kurtic, Reca; Petagna, Floccari. Allenatore: Semplici.

A disposizione: Thiam, Letica, Vicari, Felipe, Valdifiori, Valoti, Zanchetta, Cannistra, Moncini, Di Francesco, Jankovic, Paloschi, Moncini

Ballottaggi: Floccari-Paloschi 55-45%

Indisponibili: Fares, D'Alessandro

Squalificati: Strefezza

SAMPDORIA-ROMA (domenica ore 15)

SAMPDORIA (4-3-3): Audero; Bereszynski, Murillo, Ferrari, Murru; Vieira, Ekdal, Jankto; Ramirez, Quagliarella, Gabbiadini. Allenatore: Ranieri

A disposizione: Falcone, Chabot, Colley, Regini, Depaoli, Barreto, Bertolacci, Leris, Caprari, Bonazzoli, Rigoni, Maroni

Ballottaggi: Ramirez-Caprari 55-45%, Gabbiadini-Rigoni 55-45%

Indisponibili: Linetty, Seculin, Thorsby

Squalificati: nessuno

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi, Fazio, Smalling, Kolarov; Cristante, Veretout; Kluivert, Pastore, Zaniolo, Kalinic. Allenatore: Fonseca (squalificato, in panchina il vice Nuno Campos)

A disposizione: Mirante, Fuzato, Santon, Mancini, Juan Jesus, Cetin, Spinazzola, Antonucci, Perotti, Dzeko

Ballottaggi: Pastore-Spinazzola 55-45%

Indisponibili: Pellegrini, Ünder, Mkhitaryan, Diawara, Zappacosta

Squalificati: nessuno

UDINESE-TORINO (domenica ore 15)

UDINESE (3-5-2): Musso; Opoku, Ekong, Stryger; ter Avest, Mandragora, Jajalo, de Paul, Sema; Okaka, Lasagna. Allenatore: Tudor

A disposizione: Nicolas, Perisan, Sierralta, Becao, De Maio, Nuytinck, Walace, Barak, Kubala, Fofana, Pussetto, Nestorovski, Teodorczyk

Ballottaggi: Mandragora-Fofana 55-45%, Lasagna-Nestorovski 55-45%

Indisponibili: nessuno

Squalificati: nessuno

TORINO (3-5-1-1): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Lyanco; De Silvestri, Baselli, Rincon, Meitè, Ansaldi; Verdi; Belotti. Allenatore: Mazzarri

A disposizione: Rosati, Ujkani, Djidji, Bremer, Bonifazi, Aina, Laxalt, Lukic, Berenguer, Iago Falque, Zaza

Ballottaggi: De Silvestri-Aina 55-45%, Meité-Laxalt 55-45%

Indisponibili: nessuno

Squalificati: nessuno

PARMA-GENOA (domenica ore 18)

PARMA (4-3-3): Sepe: Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Kucka, Scozzarella, Hernani; Kulusevski, Inglese, Gervinho. Allenatore: D'Aversa

A disposizione: Colombi, Alastra, Dermaku, Pezzella, Barillà, Grassi, Brugman, Sprocati, Cornelius, Karamoh

Ballottaggi: Gagliolo-Pezzella 55-45%, Kulusevski-Sprocati 65-35%

Indisponibile: Laurini

Squalificati: nessuno

GENOA (3-5-2): Radu; Goldaniga, Zapata, El Yamiq; Ghiglione, Lerager, Radovanovic, Schone, Pajac; Kouame, Favilli. Allenatore: Andreazzoli

A disposizione: Jandrei, Marchetti, Jagiello, Ankersen, Cassata, Pandev, Sanabria, Pinamonti

Ballottaggi: Favilli-Pinamonti 55-45%

Indisponibili: Barreca, Criscito, Sturaro

Squalificati: Biraschi, Romero, Saponara

MILAN-LECCE (domenica ore 20.45)

MILAN (4-3-3): G. Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessie, Biglia, Paqueta; Suso, Piatek, Leao. Allenatore: Pioli.

A disposizione: A. Donnarumma, Reina, Duarte, Gabbia, Rodriguez, Bennacer, Krunic, Calhanoglu, Bonaventura, Borini, Rebic

Ballottaggi: Biglia-Bennacer 60-40%, Paqueta-Calhanoglu 60-40%, Piatek-Rebic 55-45%

Indisponibili: Caldara

Squalificati: Calabria, Castillejo

LECCE (4-3-1-2): Gabriel; Rispoli, Rossettini, Lucioni, Calderoni; Petriccione, Tachtsidis, Majer; Mancosu; Falco, Babacar. Allenatore: Liverani.

A disposizione: Riccardi, Vera, Benzar, Shakov, Farias, La Mantia, Dubickas, Vigorito, Tabanelli, Lapadula, Lo Faso, Dell'Orco

Ballottaggi: Babacar-Farias 55-45%

Indisponibili: Imbula

Squalificati: nessuno

BRESCIA-FIORENTINA (lunedì ore 20.45)

BRESCIA (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Castana, Chancellor, Martella; Bisoli, Tonali, Dessena; Romulo; Balotelli, Donnarumma. Allenatore: Corini

A disposizione: Alfonso, Ndoj, Gastaldello, Mateju, Zhmral, Spalek, Ayé, Matri

Ballottaggi: Dessena-Spalek 60-40%

Indisponibili: Torregrossa

Squalificati: nessuno

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Pulgar, Badelj, Castrovilli, Dalbert; Chiesa, Ribery. Allenatore: Montella

A disposizione: Terracciano, Ceccherini, Ranieri, Venuti, Zurkowski, Benassi, Ghezzal, Sottil, Boateng, Vlahovic, Pedro, Brancolini

Ballottaggi: Chiesa-Boateng 65-35%

Indisponibili: Rasmussen

Squalificati: nessuno