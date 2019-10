p>REAL MADRID KROOS MANCHESTER UNITED / Non certo un interesse a sorpresa quello delper Toni Kroos: il 29enne centrocampista tedesco è da tempo tra gli obiettivi del società inglese alla ricerca di rinforzi di spessore per rilanciarsi dopo un avvio di stagione molto deludente che vede la formazione di12esima in Premier League.

Così l'assalto dei 'Red Devils' potrebbe partire già nel mese di gennaio con una proposta economica molto allettante: secondo la 'Bild', infatti, il club inglese avrebbe pronta un'offerta da circa 70 milioni di euro per il calciatore del Real Madrid. Una proposta che gli spagnoli sarebbero pronti ad ascoltare, convinti poi di poter inserire nella trattativa anche Paul Pogba. Da verificare invece la disponibilità di Kroos ad accettare una destinazione dove non giocherebbe almeno per quest'anno la Champions. Intreccio possibile con l'asse Madrid-Manchester che a gennaio potrebbe essere molto trafficato.