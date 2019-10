CALCIOMERCATO NAPOLI KOULIBALY / "Prima o poi dovrò venderlo": Aurelio De Laurentiis apre alla cessione di Kalidou Koulibaly per il quale la scorsa estate ha detto di aver rifiutato oltre 100 milioni di euro. Nel caso in cui un'offerta del genere dovesse ripresentarsi, il difensore senegalese potrebbe lasciare il Napoli con Giuntoli che già lavora ai nomi per l'eventuale sostituto.

Da tempo gli azzurri seguono Unai Nunez dell'Athletic Bilbao per il quale c'è una clausola da trenta milioni di euro , ma altro nome sulla lista dei dirigenti partenopei è quello di Carlos, 20enne colombiano in forza al Genk: dopo aver impressionato Ancelotti nella gara di Champions, potrebbe ripetere il percorso fatto proprio da Koulibaly.

In Germania, invece, riflettori su Nico Elvedi, centrale svizzero del Borussia Moenchengladbach che in passato è stato seguito anche dal Manchester City. Restando invece in Italia, potrebbe tornare di moda il nome di Alessio Romagnoli, già accostato in passato agli azzurri, ma attenzione anche alla situazione Demiral: la Juventus ha respinto molte proposte per il centrale turco che finora però ha collezionato appena una presenza con Sarri. Se le cose non dovessero cambiare, un addio estivo non sarebbe improbabile, soprattutto davanti ad un'offerta consistente.