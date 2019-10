CALCIOMERCATO MILAN CORREA ATLETICO MADRID - Angel Correa è stato a lungo un obiettivo del Milan nella sessione estiva del calciomercato, ma alla fine l'affare non è andato in porto e l'argentino è rimasto alla corte di Diego Pablo Simeone all'Atletico Madrid. Adesso, in casa rossonera, si sta valutando di concludere qualche cessione a gennaio, visto i deficitari conti del club di Elliott.

In particolare, i calciatori che hanno più mercato e che potrebbero rappresentare plusvalenze importanti sono Gigio, anche se fonti societarie smentiscono cessioni eccellenti a gennaio . Ma nel caso in cui dovesse partire lo spagnolo, riporta il 'Mundo Deportivo',potrebbero tornare a bussare alle porte del club castigliano per il 24enne di Rosario: operazione decisamente complicata, ma quello di Correa è un nome che potrebbe scaldare ildi riparazione.