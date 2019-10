CALCIOMERCATO INTER REINIER GABIGOL / Letteralmente rinato con la maglia del Flamengo, Gabigol non ha mai nascosto il dediderio di trasformare in definitivo il suo addio all'Inter. Un'idea condivisa anche dalla società carioca che già da tempo è in contatto con i nerazzurri per trovare una soluzione. Negli ultimi giorni, ad esempio, si è parlato di un tentativo fatto da Marotta per inserire il giovane Reinier nella trattativa.

Non ancora diciottenne (li compirà il 19 gennaio), il talento brasiliano ha già una clausola rescissoria da 70 milioni di euro e in sei presenze in campionato ha collezionato 3 gol e 1 assist.

Numeri importanti per un ragazzo che hanno già catalizzato le attenzioni dei migliori club europei. Oltre ai nerazzurri, infatti, anche Juventus, Roma, Psg, Chelsea, Barcellona e Real Madrid sono sulle tracce del calciatore. Secondo 'Don Balon', Florentino Perez avrebbe deciso di passare all'azione e di bloccare subito il giocatore per anticipare la concorrenza, come già successo con Rodrygo e Vinicius Junior.