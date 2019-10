ATALANTA GASPERINI ZAPATA / La pausa per le Nazionali ha fatto vittime eccellenti: tra i calciatori tornati infortunati c'è anche Duvan Zapata che per un problema muscolare dovrà stare fermo per almeno tre settimane. Un problema non di poco conto per Gian Piero Gasperini che in un'intervista al 'Corriere dello Sport' mostra tutta la sua contrarietà: "Ho reagito con un'imprecazione. Ho visto l'azione ed era evidente che si fosse fatto male. Paghiamo un conto salato alle nazionali e questa cosa non va bene.

E' inutile andare a giocare in giro per il mondo amichevoli che non hanno nessun significato: si sottopongono i calciatori a un tour de force di 12-13 giorni e in palio non c'è niente. E poi ci si lamenta se gli infortuni aumentano… Certe gare non le guarda nessuno, sono inutili sia sotto il profilo tecnico-tattico sia sotto quello dello spettacolo. Speriamo che questo scempio delle nazionali finisca: non si può fermare tre volte in tre mesi il campionato e le coppe. A questo punto meglio concentrare le sfide delle nazionali in un'unica sosta".

