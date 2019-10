CALCIOMERCATO JUVENTUS POGBA ZIDANE SOLSKJAER / Fermento continuo intorno a Paul Pogba: dopo un'estate passata con la valigia pronta per lasciare il Manchester United, il centrocampista francese ha dovuto fare i conti con l'opposizione dei Red Devils ed è rimasto in Inghilterra. Una situazione però che potrebbe cambiare a gennaio o la prossima estate con Real Madrid e Juventus sempre sul chi va la, pronte ad approfittare di un'apertura della società inglese.

Intanto si registra l'incontro a Dubai tra lo stesso Pogba e il tecnico del Real Madrid Zinedine Zidane , immortalato in una foto che sta facendo discutere in ottica mercato.

Al riguardo ha parlato in conferenza stampa anche Solskjaer: "Non è un problema- le parole del manager in riferimento all'incontro - . Pogba fa parte dei nostri progetti, ho parlato tante volte con lui. Ha giocato spesso con il dolore e ha subito molte critiche, ma poteva facilmente decidere di non giocare. Ora sta guarendo, sta per tornare: ha avuto qualche giorno libero, lontano da qui. Si tratta solo di una foto: quando sei al Manchester United succede".