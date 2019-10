SAMPDORIA ROMA RINVIO / Sampdoria-Roma, in programma domenica pomeriggio a Marassi per l'ottava giornata di Serie A, potrebbe non disputarsi a causa dell'allerta maltempo che persiste su Genova.

La Prefettura del capoluogo ligure ha confermato che nel weekend potrebbe essere diramata l'allerta rossa per possibili esondazioni del fiume Bisagno a causa delle abbondanti piogge. Se ne saprà di più alla vigilia della sfida, intanto la Roma, come si apprende dal 'Messaggero', ha già preso precauzioni. Anticipata alle 10 del mattino la conferenza stampa diper poter eventualmente viaggiare in treno anziché in aereo e dirigersi prima a Milano, quindi in pullman per Genova.