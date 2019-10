JUVENTUS-BOLOGNA CONFERENZA STAMPA SARRI CRISTIANO RONALDO MIHAJLOVIC FORMAZIONE DIRETTA - Dopo la sosta per gli impegni delle Nazionali, torna in campo la Serie A e sabato la capolista Juventus ospita il Bologna di Sinisa Mihajlovic. Alle 20.45 di domani, i bianconeri scenderanno in campo all'Allianz Stadium per conservare la testa della classifica: Calciomercato.it segue in diretta le parole dell'allenatore Maurizio Sarri nella consueta conferenza stampa della vigilia.

DOUGLAS COSTA - "Non so da dove sia uscita la notizia del rientro di Douglas, perché si sta allenando ancora a parte. Non c'è ancora una data sul suo rientro, sono invece tornati in gruppo Danilo e ieri Ramsey. Per quanto riguarda Douglas Costa e De Sciglio mi stanno arrivando notizie confortanti ma non c'è ancora una data".

MODULO - "In base alle partite e alle circostanze valuto ogni volta se usare il 4-3-3 o il 4-3-1-2. I ragazzi devono essere pronti ad adottarle entrambi, come hanno fatto in maniera positiva fino a questo momento. Higuain o Dybala contro il Bologna? Sono entrambi adatti".

BOLOGNA - "Ha dei numeri di altissimo livello ed è una squadra pericolosissima da affrontare. Spero Mihaijlovic sia in panchina domani perché lo rivedrei volentieri".

SOSTA - "Sarà una partita difficile per i motivi che ho detto prima. Anche perché non è mai facile giocare dopo la sosta.

Far riprendere a un giocatore il ritmo dopo la sosta non è automatico. Pensate che ancora non ho visto Bentancur, se vi mettete nei panni di un giocatore non è semplice

RUGANI - "In difesa abbiamo dato continuità per trovare stabilità e metterci a posto. Rugani lo conosco bene, ha grandi prospettive e uno degli obiettivi stagionali è il suo recupero".

PJACA E MANDZUKIC - "Pjaca in questo momento non è disponibile, ha avuto un piccolo infortunio al ginocchio. Non è niente di preoccupante ma con noi si è allenato pochissimo. Mandzukic non si sta allenando per un accordo con la società, ma se dovesse cambiare qualcosa sono aperto a qualsiasi ipotesi".

MATUIDI - "Non avevo nessuna preclusione verso di lui. È uno dei giocatori che si adatta a tutte le tipologie di gioco. Ha dei numeri e delle doti fisiche straordinarie, capisce le situazioni ed è pronto a mettersi a disposizione della squadra. Capisce i movimenti che deve fare nelle varie situazioni, per un allenatore è importante perchè ti da solidità e equilibrio".

CUADRADO - "Continuerò a farlo allenare da difensore esterno, se mi gioca più alto ha le caratteristiche per farlo. Da difensore sta facendo dei passi in avanti enormi, nel tenere la linea e rapportarsi con i compagni di reparto. Deve ancora crescere su alcune cose, prende rischi che si possono evitare, ma credo abbia la necessità di allenarsi per questo ruolo più che per quello in avanti".

DEMIRAL - "Quando tornano dalle Nazionali non è mai semplice. Alcuni hanno giocato martedì e ieri non erano in gruppo Per 10 giorni ci siamo alleanti in 5, sono momenti difficili come è difficile valutare le condizioni dei giocatori al rientro. Demiral l’ho trovato come sempre, con un atteggiamento positivo. Tutto il resto sono problemi della Federazione Turca e dell’UEFA".