CALCIOMERCATO NAPOLI INSIGNE DE LAURENTIIS / Nella lunga intervista concessa ai giornalisti dal presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, in occasione della firma della nuova concessione quinquennale dello stadio San Paolo, si parla anche del futuro di Lorenzo Insigne.

Il numero uno azzurro apre, abbastanza palesemente, ad un suo addio. "Non riesco a capire perché a Napoli non sia del tutto felice - ha spiegato - E' un grande giocatore, ma se ritiene che la sua avventura sia finita qui, si dia da fare per non restare un incompreso. Sarebbe meglio se ci facesse capire cosa vuol fare da grande. Non ha mai avuto un buon feeling con gli allenatori e non so perché".