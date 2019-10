CALCIOMERCATO JUVENTUS NAPOLI DE LAURENTIIS HIGUAIN / Aurelio De Laurentiis apre al ritorno a Napoli di Gonzalo Higuain. La notizia è clamorosa e arriva direttamente dalla voce del presidente, che ieri ha toccato molti temi rispondendo alle domande dei giornalisti.

Nonostante le vecchie diatribe col fuoriclasse argentino, approdato alla Juventus nell'estate del 2016, De Laurentiis, riporta il 'Corriere dello Sport', ha spiegato in modo chiaro il suo punto di vista sull'eventuale ritorno: "Non tocca a me dirlo enon me lo ha mai chiesto. E se lo facesse gli direi: perché no?". Tornato alladopo i prestiti a, dal canto suo, Higuain sta riconquistando la fiducia della sua dirigenza a suon di giocate e gol decisivi, l'ultimo arrivato nella sfida vinta contro l'