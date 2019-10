CALCIOMERCATO MILAN UEFA FAIR PLAY FINANZIARIO / Il rosso di bilancio in casa Milan complica anche i piani futuri del club. Il fondo Elliott sembra non voler smantellare la squadra e non voler far ricorso alle plusvalenze per sistemare i conti, ma questo, in prospettiva, può complicare la situazione con l'Uefa in ordine al Fair Play Finanziario.

I rossoneri, per la stagione 2018-2019, secondo la 'Gazzetta dello Sport' pensano di aver regolato i conti rinunciando all'di quest'anno, ma in caso di una eventuale prossima qualificazione europea a Nyon potrebbero chiedere nuovi accertamenti. Il Milan si sarebbe premunito conservando, nel fondo rischi, il denaro per pagare un'eventuale ammenda, anche se l'ipotesi più probabile, sempre secondo la 'rosea', sarebbe il, il piano di rientro controllato triennale