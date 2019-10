INTER NAPOLI MORTE BELARDINELLI / Arriva la svolta per le indagini sulla morte di Daniele Belardinelli, tifoso dell'Inter travolto da un'auto durante gli scontri dello scorso 26 dicembre 2018, quando a 'San Siro' si giocava Inter-Napoli.

Come riporta una breve nota di 'Ansa', un ultrà napoletano sarebbe stato arrestato con l'accusa di omicidio volontario. I fatti si svolsero prima della gara e a meno di 2 chilometri dallo stadio milanese.