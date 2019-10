Juventus, Orsolini nel mirino: il ritorno è opzione concreta. Le cifre

JUVENTUS ORSOLINI / Sabato sera, in occasione di Juventus-Bologna, gli occhi del ds juventino Fabio Paratici si concentreranno in modo particolare su quel Riccardo Orsolini che alla Juventus è stato solo di passaggio, ma non è escluso che possa farci ritorno. Anzi.

L'edizione odierna di 'Tuttosport' torna a fare il punto della situazione sull'esterno offensivo classe '97 riscattato a titolo definitivo dagli emiliani la scorsa stagione e parla di un interesse concreto da parte dei dirigenti bianconeri che lo reputano un papabile innesto per la squadra del futuro. Ultime di mercato: clicca qui

Tra le società, così come tra la Juve e l'agente, i rapporti sono solidissimi ed esiste una via preferenziale garantita alla 'Vecchia Signora' per anticipare eventuali concorrenti nella corsa al talento di Ascoli Piceno. Secondo indiscrezioni sarebbero anche già state fissate le cifre del possibile riacquisto da parte della Juventus: nel 2020 costerebbe 20 milioni di euro, nel 2021 si salirebbe fino a quota 30. Per la Juve, che lo ha venduto al Bologna per 15, potrebbe diventare un affare alla luce anche dell'imminente convocazione in Nazionale, vetrina di lusso a livello internazionale.