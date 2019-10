Inter, retroscena Gabigol: bozza di accordo per la cessione

INTER GABIGOL / I gol a raffica segnati in Brasile non basteranno a ridargli una chance all'Inter dove la società ha deciso di voltare pagina e cederlo definitivamente. Gabigol, però, ora diventa un vero tesoretto per la dirigenza nerazzurra che ha tra le mani un calciatore rivalutato e sul quale si sta riaccendendo il calciomercato internazionale.

L'Inter ed il club brasiliano, scrive 'Tuttosport', avrebbero un accordo di massima sulla cessione definitiva per 16 milioni di euro ed il 20% della cifra di un'eventuale futura rivendita. I nuovi sondaggi ricevuti dai dirigenti nerazzurri dovrebbero però far schizzare più in alto le cifre della trattativa.