CALCIOMERCATO NAPOLI INTER JUVENTUS FIORENTINA CASTROVILLI / "Castrovilli mi piace tanto". Nel corso delle molteplici dichiarazioni rilasciate ieri da De Laurentiis, non è mancata l'ammissione del presidente sul giovane centrocampista della Fiorentina, che il suo Napoli ha avuto modo di osservare con stupore alla prima giornata di campionato, quando si mise in mostra con una prestazione di alto livello. Classe 1997, Gaetano Castrovilli è infatti tra le sorprese più belle in questo inizio di Serie A, durante il quale ha già relizzato un assist e un gol in sette apparizioni.

Calciomercato Napoli, sfida a Inter e Juventus per Castrovilli

Quanto basta per attirare le attenzioni delle migliori società italiane e internazionali, fattore che ha spinto la dirigenza a blindarlo velocemente fino al 2024 . Tuttavia, nelle prossime sessioni di mercato , alla luce delle ultime dichiarazioni del suo patron, si prospetta la sfida delverso le 'big' del Nord: clicca qui per restare aggiornato.

Autore di una prova maiuscola anche contro la Juventus, Castrovilli di recente è stato accostato anche all'Inter, che cerca centrocampisti già per la prossima sessione invernale. Giovane e italiano, dotato di buona tecnica e fisicità, caratteristiche ben accette in qualsiasi club da vertice. Difficile, però, immaginare che la Fiorentina lo lasci partire nel freddo mese invernale, a meno che non arrivi un'offerta irrinunciabile. Per lui così come per Chiesa, invece, si prevede una bollente estate 2020.