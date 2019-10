Calciomercato Fiorentina, annuncio di Sottil sul suo futuro

CALCIOMERCATO FIORENTINA SOTTIL / Riccardo Sottil esclude una sua cessione in prestito a gennaio da parte della Fiorentina. In un'intervista rilasciata a 'Violanews.com', il gioiello viola classe 1999 ha annunciato: "La società voleva e vuole che io resti a lungo, mi vuole proiettare in questo palcoscenico importante della Serie A.

Per me che sono cresciuto nel settore giovanile è ancora più un motivo di orgoglio giocare nella Fiorentina, sono partito dagli Allievi e Firenze è casa mia. Qui sto benissimo e il mio obiettivo è stare qui e cercare di giocare il più possibile".