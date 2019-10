BARCELLONA REAL MADRID / Non ci sarà sabato 26 ottobre il Clasico tra Barcellona e Real Madrid: il clima politico con annessi incidenti in Catalogna hanno spinto il Comitato per le competizioni della Federcalcio spagnola a rinviare il super match della Liga in programma la prossima settimana. La decisione sarebbe stata presa in giornata, riferisce 'as.com', anche se manca anche la comunicazione ufficiale: da decidere anche la nuova data del match con lo scontro tra le società e la Federazione da un lato e La Liga dall'altro.

Le prime avrebbero indicato nel 18 dicembre la data in cui recuperare il match valido per la decima giornata di campionato: una data infrasettimanale che non piace però a La Liga che propone il 7 dicembre. In questo caso la contrarietà arriva dai club ed in particolare dai blancos:, in programma nello stesso fine settimane, sarebbero anticipate al 4 dicembre quando a Madrid è in programma anche la partita di coppa del Re dell'Atletico, con conseguenze sull'ordine pubblico. Caos totale quindi con il Comitato che avrebbe dato tempo alle parti fino a lunedì per decidere una nuova data.