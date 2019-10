CALCIOMERCATO INTER MATIC / Esperienza e qualità in mezzo al campo: l'Inter ha chiaro qual è la necessità in vista del mercato di gennaio per poter dare concretezza alla missione avvicinamento alla Juventus. I nerazzurri hanno come priorità un acquisto di spessore a centrocampo, esigenza alla quale con l'infortunio di Sanchez si è affiancata anche quella di un altro attaccante.

Per il centrocampo i nomi più caldi sono due: Arturo Vidal, che in un'intervista non ha lesinato complimenti ad Antonio Conte, e Nemanja Matic, poco impiegato dal Manchester United e in scadenza di contratto. Proprio dall'Inghilterra arrivano indiscrezioni - riportate dal 'Sun' - su contatti tra i Red Devils e la dirigenza interista per l'ex Chelsea: il 31enne serbo potrebbe arrivare a Milano già nel mese di gennaio, magari con un esborso economico minimo e rappresentare il rinforzo atteso da Conte per la mediana.