FIORENTINA MILENKOVIC RIBERY / Carica Milenkovic in casa Fiorentina in vista della ripresa del campionato. Intervistato a 'Radio Bruno Toscana', il difensore viola si è espresso così sul sogno Europa: "È presto per parlarne anche se ovviamente sarebbe bello conquistarla già quest'anno. Abbiamo bisogno di tempo, ma le recenti vittorie ci hanno trasmesso forza e ci stanno aiutando a migliorare.

Infine, il serbo ha esaltato Ribery: "L'arrivo di un campione come lui ha portato soprattutto una mentalità vincente. La sua parola ha grande peso nello spogliatoio, sta aiutando molto noi giovani con la sua esperienza. Gli piace tanto scherzare, ma quando si tratta di lavorare è serissimo, un vero professionista".