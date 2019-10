PARIS SAINT-GERMAIN TUCHEL CAVANI / Riflettori accesi sul futuro di Edinson Cavani: il contratto del Matador con il Paris Saint-Germain è in scadenza a giugno e l'accordo per il rinnovo sembra lontano. Così si parla di un possibile addio anticipato a gennaio con l'Atletico Madrid che sarebbe in prima fila per l'ex Napoli e Palermo.

Del futuro di Cavani ha parlato quest'oggi in conferenza stampa anche il tecnico del Psg Tuchel, escludendo una cessione a stagione in corso.

"Adesso è troppo presto per parlare di rinnovo - le parole dell'allenatore su Cavani -. Sono convinto che Edi parli con i dirigenti. Conto su di lui al 100% per questa stagione. Ha perso molte settimane di competizione, l'unica cosa che conta per me è trovarlo in forma. È il miglior marcatore nella storia del club, è un ragazzo molto importante. Parlo sempre con lui su tutto, è importante nello spogliatoio e sul campo".