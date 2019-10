INTER E MILAN SAN SIRO STADIO / Un nuovo San Siro a San Siro: Inter e Milan dicono no alla possibilità di costruire il nuovo stadio in un'altra area della città. Lo fanno con un comunicato congiunto dove si legge: "La Proposta depositata dai Club riguarda il quartiere di San Siro a Milano: questa è la sola opzione oggi esistente. Detto altrimenti, la sola alternativa per i Club è un nuovo San Siro a San Siro.

I Club vogliono investire 1,2 miliardi di euro per realizzare uno stadio di qualità superiore e rigenerare un'area oggi non valorizzata, con evidente beneficio per il territorio comunale - maturando oneri pari a 81 milioni € - somme che rappresentano un evidente beneficio sia per la valorizzazione del patrimonio dell’amministrazione sia per la riqualificazione del bene e delle aree pubbliche".

Nella nota, le due società spiegano anche i motivi per i quali la ristrutturazione dell'attuale stadio è una strada non percorribile in quanto, tra le altre cose, "la ristrutturazione non permette di raggiungere gli standard ottimali" e "lo Stadio Meazza risulterebbe irriconoscibile".