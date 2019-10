CALCIOMERCATO NAPOLI FABIAN REAL MADRID /“Fabian? Le nostre porte sono sempre aperte”. Le dichiarazioni di Aurelio De Laurentiis sono state accolte in Spagna 'como anillo al dedo'. Il Real Madrid, come vi abbiamo raccontato da inizio giugno su Calciomercato.it, segue l’ex Betis con insistenza ed ha già provato a vestirlo di blanco durante la scorsa estate.

Un tentativo risultato vano grazie anche all’attuale situazione contrattuale dell’andaluso, blindato fino al 2023 e senza clausola rescissoria.

Una situazione, però, che potrebbe cambiare a breve: ilsta infatti negoziando con il suo entourage un rinnovo inevitabile visto il suo rendimento e la corte serrata di diverse big europee.

L’intenzione di Fabian è quella di chiedere l’inserimento di una clausola rescissoria il cui importo sia inferiore a 100 milioni di euro, ipotesi che finora non ha ancora discusso col club. Dietro quest’idea, c’è proprio il pressing del Real Madrid: i merengues, infatti, sarebbero pronti ad investire circa 80 milioni di euro per il suo cartellino, che vorrebbero assicurarsi prima dell’inizio del prossimo Europeo.

Perez sa benissimo che il partenopeo sarà protagonista con la maglia della Spagna e che il suo prezzo, di conseguenza, potrebbe lievitare; lo sa benissimo anche De Laurentiis, però, che se cede uno dei suoi gioielli lo fa sempre incassando alle sue condizioni.

La prima fase di questa lunghissima partita, quindi, si giocherà in sede di rinnovo: l’eventuale clausola rescissoria, se dovesse avvicinarsi alle cifre desiderate dal Real, spingerebbe l’ex betico al Bernabeu quasi in automatico. Non sarà semplice, ma a Concha Espina hanno incassato le parole di oggi pomeriggio come un’apertura alla trattativa, un assist perfetto in vista dell’estate 2020. L’operazione Fabian è già partita.

