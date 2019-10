CALCIOMERCATO JUVENTUS DEMIRAL UNITED / Il Manchester United vuole fare una ricca spesa alla Juventus: oltre agli obiettivi Mandzukic ed Emre Can, i Red Devils sarebbero tornati alla carica per Demiral, già cercato quest'estate.

A riferirlo è il portale turco 'haberler.com', secondo cui dall'Inghilterra sarebbe partita un'offerta da 30 milioni di euro per il centrale ex. Una risposta alla quale Paratici si sarebbe limitata a rispondere di no, evidenziando la volontà della Juventus di puntare sul difensore turco, nonostante il poco spazio fin qui disputato.

Tutte le notizie di calciomercato: CLICCA QUI!

Demiral è arrivato alla Juve quest'estate proveniente dal Sassuolo a fronte di un esborso economico di circa 18 milioni di euro e in estate era finito nel mirino anche del Milan.