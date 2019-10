p>CALCIOMERCATO INTER VIDAL CONTE/ Intervistato ai microfoni de 'L'Equipe', Arturo, centrocampista cileno accostato al calciomercato Inter , ha riservato parole al miele per il suo ex allenatore ed attuale tecnico dei nerazzurri, Antonio: "E' stato essenziale per la mia formazione come calciatore. Quando era un giocatore era simile a me e mi ha insegnato molto dal punto di vista difensivo, ma anche in proiezione offensiva". Per le ultime notizie sul mercato di Serie A---> clicca qui!

Vidal ha poi aggiunto: "Tatticamente è mostruoso e mi ha aiutato a segnare molti gol. Ho avuto anche altri grandi allenatori, tutti loro mi hanno trasmesso qualcosa".