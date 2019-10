PREMIER LEAGUE BREXIT / Accordo tra Ue e Regno Unito sulla Brexit: ora dovrà esserci il via libera del Parlamento per ratificare l'intesa che avrebbe ripercussioni anche sul mondo dello sport e sul calcio. I club della Premier League non dormono sonni tranquilli perché con l'accordo sulla Brexit cambierebbe molto anche per il calciomercato. La nuova normativa assimilerebbe i calciatori dell'Unione Europea a quelli che non appartengono all'European Economic Area. Questo significa che sarebbe uguale a qualsiasi lavoratore stranieri nel Regno Unito con la necessità del permesso del soggiorno per ottenere il quale un calciatore dovrà rispettare determinati requisiti, gli stessi ogni richiesti ai calciatori non Ue.

Quali? Si parla di un insieme di fattori che va dal rankingdel proprio Paese, al numero di presenze accumulate negli ultimi due anni e poi costo del cartellino, ingaggio, carriera. I problemi nascerebbero non tanto per acquisti big quanto per calciatori non di primo livello: tanto per fare un esempio, se fosse stata già in vigore l'accordo per la Brexit,avrebbe avuto difficoltà a poter giocare in Premier League.

Per i top club, invece, possibili problemi dal punto di vista economico se la sterlina in maniera significativa dopo la Brexit: questo significherebbe minor competitività dal punto di vista economico per società come Manchester City, Liverpool e le altre.