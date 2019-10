NAPOLI DE LAURENTIIS MERTENS CALLEJON KOULIBALY / Un fiume in piena: Aurelio De Laurentiis nel giorno della firma della convenzione per lo stadio San Paolo con il Comune di Napoli ha parlato anche di campo e mercato. Oltre che su Insigne e Lozano, il presidente azzurro si è soffermato sulla situazione di Callejon e Mertens, entrambi in scadenza di contratto e corteggiati dalla Cina: "Non sono assolutamente disposto a fare uno sforzo importante. Se uno vuole fare le marchette in Cina per vivere due o tre anni di m... questo è un problema suo nel quale non posso entrare.

Se considerano i soldi un fine andassero in Cina, io non posso considerare la Cina una concorrenza". Tutte le notizie sul mercato del Napoli: CLICCA QUI

Parole alle quali si aggiungono anche quelle su Koulibaly e Fabian Ruiz: "Ruiz è un top player, altrimenti non mi sarei convinto a pagare 30 milioni per uno sconosciuto. Barça e Real su di lui? Non bisogna affezionarsi: l'ho fatto con l'uomo Koulibaly e non l'ho venduto neanche per 105 milioni, ma arriverà un giorno in cui saremo costretti a venderli". Parole che hanno acceso il dibattito tra i tifosi, con molte critiche alle parole e ai toni del presidente e anche alcuni sostenitori che approvano il suo pensiero.

