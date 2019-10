Fantacalcio, consigli e probabili formazioni della 8a giornata

FANTACALCIO CONSIGLI OTTAVA GIORNATA/ Torna il campionato di Serie A e torna il Fantacalcio. La giornata si aprirà con la sfida fra Lazio ed Atalanta, dove i bergamaschi proveranno a prolungare il loro grande inizio di stagione, mentre i biancocelesti vorranno tornare alla vittoria dopo il pari di Bologna. Alle 18 invece il Napoli ospita il Verona mentre, in serata, è il turno della Juventus proprio contro la società felsinea. La domenica si apre al Mapei Stadium con l'Inter pronta a dar battaglia al Sassuolo. Nel pomeriggio spicca il match di Marassi fra Sampdoria e Roma ed in serata tocca al nuovo Milan di Stefano Pioli con il Lecce. Chiude il turno Brescia-Fiorentina di lunedì sera. Calciomercato.it vi propone le probabili formazioni ed i consigli per il Fantacalcio della 8a giornata della Serie A 2019/2020, con tutti i protagonisti analizzati partita per partita.

Fantacalcio, probabili formazioni e consigli per la 8a giornata

Lazio-Atalanta sabato ore 15.00

⚡Hot: Senza Zapta tocca a Muriel! Immobile-Luis Alberto, chi li ferma?

⛔Not: Turno di stop per Luiz Felice, rischia la velocità degli avversari

⚽Sorpresa: Hateboer per vincere la sfida degli esterni contro Lazzari

Lazio (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Parolo, Luis Alberto, Luic; Correa, Immobile. All. Inzaghi

Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Palomino, Masiello; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosesn; Gomez; Ilicic, Muriel. All. Gasperini

Napoli-Verona sabato ore 18.00

⚡Hot: Mertens non pensa al rinnovo! Ok Di Lorenzo e Zielinski

⛔Not: Il Verona rischia grosso, pensate ad altro!

⚽Sorpresa: in gol in nazionale, ora Milik vuole prendersi il Napoli... anche dalla panchina

Napoli (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Koulibaly, Manolas, Ghoulam; Callejon, Zielinski, Allan, Insigne; Mertens, Llorente. All. Ancelotti

Verona (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Kumbulla, Gunter; Faraoni, Amrabat, Miguel Veloso, Lazovic; Pessina, Salcedo; Stepinski. All. Juric.

Juventus-Bologna sabato ore 20.45

⚡Hot: Higuain è riposato e pronto a far male! Pjanic ha il piede caldo! Orsolini tra i rossoblu

⛔Not: Mbaye può pagare le troppe panchine

⚽Sorpresa: Palacio ama le grandi sfide, può ancora stupire

Juventus (4-3-1-2): Buffon; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Dybala; Higuain, Cristiano Ronaldo. All. Sarri

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Mbaye, Danilo, Bani, Dijks; Poli, Dzemaili; Orsolini, Soriano, Sansone; Palacio. All. Mihajlovic.

Sassuolo-Inter domenica ore 12.30

⚡Hot: Candreva vuole tenersi la maglia da titolare! Lukaku e Caputo da bonus pesanti

⛔Not: Consigli potrebbe prenderne diversi

⚽Sorpresa: Locatelli sente aria di derby

Sassuolo (4-3-3-): Consigli; Toljan, Marlon, Ferrari, Peluso; Locatelli, Obiang, Duncan; Berardi, Caputo, Defrel. All. De Zerbi

Inter (3-5-2): Handanovic; Bastoni, de Vrij, Skriniar; Candreva, Vecino, Brozovic, Barella, Asamoah; Lukaku, Lautaro Martinez. All.

Conte

Cagliari-Spal domenica ore 15.00

⚡Hot: Joao Pedro-Castro sfidano Kucka-Petagna: ecco i bonus in Sardegna!

⛔Not: Stavolta bocciamo Nainggolan, aspettiamo quello 'vero'!

⚽Sorpresa: Ceppitelli può metterci ancora la testa!

Cagliari (4-3-1-2): Olsen; Cacciatore, Ceppitelli, Pisacane, Lu. Pellegrini; Nandez, Nainggolan, Rog; Castro; Joao Pedro, Simeone. All. Maran

Spal (3-5-2): Berisha; Tomovic, Vicari, Igor; Sala, Missiroli, Valdifiori, Kurtic, Reca; Petagna, Floccari. All. Semplici

Sampdoria-Roma domenica ore 15

⚡Hot: Quagliarella e Audero possono tornare a splendere con Ranieri. Cristante in Nazionale ha convinto

⛔Not: Colley può soffrire un po' troppo

⚽Sorpresa: Occhio a Dzeko, non è escluso che parta dal primo minuto

Sampdoria (4-4-2): Audero; Bereszynski, Colley, Ferrari, Murru; Rigoni, Ekdal, Vieira, Jankto; Quagliarella, Gabbiadini. All. Ranieri

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Spinazzola, Mancini, Smalling, Kolarov; Cristante, Veretout; Florenzi, Zaniolo, Kluivert; Kalinic. All. Fonseca

Udinese-Torino domenica ore 15

⚡Hot: De Paul è pronto a festeggiare il rinnovo. Ansaldi in trasferta ha una marcia in più

⛔Not: Jajalo non garantisce troppi bonus, evitabile

⚽Sorpresa: Altro clean sheet per Musso?

Udinese (3-5-2): Musso; Opoku, Troost-Ekong, Samir; Stryger-Larsen, Mandragora, Jajalo, De Paul, Sema; Okaka, Nestorovski. All. Tudor

Torino (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Lyanco; De Silvestri, Baselli, Rincon, Meité, Ansaldi; Belotti, Verdi. All. Mazzarri

Parma-Genoa domenica ore 18

⚡Hot: Kulusevski e Kucka, gli alfieri di D'Aversa. Andreazzoli risponde con Kouamé

⛔Not: Schone poteva partire meglio in questa stagione

⚽Sorpresa: Ghiglione è sembrato uno dei più continui in casa Genoa

Parma (4-3-3): Sepe; Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo, Pezzella; Kucka, Hernani, Barillà; Kulusevski, Inglese, Gervinho. All. D’Aversa

Genoa (3-5-2): Radu; El Yamiq, Zapata, Goldaniga; Ghiglione, Schone, Radovanovic, Lerager, Pajac; Pinamonti, Kouamé. All. Andreazzoli

Milan-Lecce domenica ore 20.45

⚡Hot: Rafael Leao è l'uomo a cui Pioli deve aggrapparsi. Majer corridore instancabile

⛔Not: Lucioni può far fatica

⚽Sorpresa: Conti ha una delle ultime chance per rilanciarsi

Milan (4-3-3): Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessié, Biglia, Paquetà; Suso, Piatek, Rafael Leao. All. Pioli

Lecce (4-3-1-2): Gabriel; Rispoli, Rossettini, Lucioni, Calderoni; Majer, Imbula, Petriccione; Mancosu; Falco, Babacar. All. Liverani

Brescia-Fiorentina lunedì ore 20.45

⚡Hot: Tonali è pronto a dimostrare tutto il suo valore, ma occhio a Castrovilli

⛔Not: Martella non ci convince

⚽Sorpresa: Pulgar regalerà il +3 dal dischetto?

Brescia (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Cistana, Chancellor, Martella; Bisoli, Tonali, Dessena; Romulo; Balotelli, Donnarumma. All. Corini

Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Pulgar, Badelj, Castrovilli, Dalbert; Ribery, Chiesa. All. Montella

Martin Sartorio/Giorgio Trobbiani