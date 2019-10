Milan-Lecce, l'undici di Pioli: la scelta su Suso!

MILAN LECCE PIOLI PROBABILI FORMAZIONI / Tutti presenti a Milanello per osservare il lavoro della squadra agli ordini di mister Pioli. Boban, Maldini e Massara hanno partecipato all'allenamento odierno del Milan che sta preparando il match di domenica sera contro il Lecce, in programma alle 20.45. Pochi dubbi di formazione con la linea di difesa e di centrocampo già scelti: davanti a Donnarumma ci sarà Conti, per lo squalificato Calabria, insieme a Musacchio, Romagnoli e TheoHernandez.

A centrocampoè pronto a riprendersi una maglia da titolare cone Kessie, in vantaggio rispetto alla concorrenza. Per restare aggiornato con tutte le news legate al Milan CLICCA QUI . In avanti qualche dubbio in più: con Piatek, Leao e Suso al momento in vantaggio su

Milan 4-3-3: Donnarumma, Conti, Musacchio, Romagnoli, Theo; Kessie, Biglia, Paqueta; Suso, Piatek, Leao