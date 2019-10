CALCIOMERCATO MILAN CASTILLEJO CESSIONE / Il nome di Samu Castillejo è in cima alla lista dei partenti al Milan. Lo spagnolo ha deluso le attese e dopo i rifiuti della scorsa estate, l'addio a gennaio potrebbe concretizzarsi veramente. Difficile che ci sia un rilancio con Pioli che punterà sugli esterni su Suso, Calhanoglu, Leao e Rebic.

Nela prossima sessione di calciomercato dunque potrebbe esserci il ritorno in Spagna: come riporta 'fichajes.net', ilsarebbe pronto a riaccoglierlo a braccia aperte. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato CLICCA QUI . Castillejo ha, infatti, lasciato un ottimo ricordo e non farebbe fatica ad ambientarsi.