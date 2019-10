NAPOLI VERONA JURIC / "Napoli fuori portata? No, ma dovremo essere bravi a disputare una grande gara". Così Ivan Juric, tecnico del Verona, ha parlato della sfida in programma al San Paolo sabato alle 18. "Il Napoli è una squadra forte, non sarà una sfida facile.

Dovremo stare attenti a tutto. La nostra motivazione è molto forte". Juric non vede differenze rispetto alla sfida contro la: "Prepariamo ogni gara allo stesso modo. Il Napoli è fortissimo in attacco, dovremo fare una gran partita e continuare così in fase difensiva, dove stiamo lavorando bene e subendo pochi gol".