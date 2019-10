JUVENTUS RAMSEY BOLOGNA / La Juventus prepara il match di sabato sera contro il Bologna dopo la sosta del campionato.

Tornati tutti i nazionali, a tenere banco in casa bianconera sono le condizioni di Aaron: il gallese è in ripresa dopo il problema muscolare all'adduttore accusato nel riscaldamento dell'ultima gara con l'e anche oggi sono arrivati buoni segnali dall'allenamento alla Continassa agli ordini di mister

L'ex Arsenal potrebbe figurare nella lista dei convocati, ma difficilmente verrebbe rischiato dal 1' dal tecnico juventino anche in previsione del successivo match di Champions League con la Lokomotiv Mosca. Favorito Bernardeschi per una maglia da titolare sulla trequarti, mentre in attacco non è da escludere la coppia tutta argentina Higuain-Dybala con Cristiano Ronaldo inizialmente a riposo dopo il doppio impegno sostenuto con il Portogallo, dove ha tagliato il traguardo delle 700 reti in carriera.