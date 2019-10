p>CALCIOMERCATO JUVENTUS SAUL NIGUEZ / Piace parecchio a, che in passato non si è nascosto definendolo uno tra i più forti d'Europa, Saul Niguez è un punto fermo dell'Atletico Madrid di Simeone che animerà certamente le prossime sessioni di calciomercato . Oltre allail calciatore piace a diverse big d'Europa, pronte a strapparlo ai Colchoneros: dall'Inghilterra giunge conferma che il- secondo quanto riportato dal 'Daily Mail' - lo abbia inserito nella lista della spesa per rinforzare il centrocampo.