CALCIOMERCATO INTER GABIGOL FLAMENGO / Rinato al Flamengo dopo un periodo all'Inter da oggetto misterioso, Gabigol è uno dei nomi più caldi per quanto riguarda il Calciomercato Inter. Il brasiliano è in prestito al club di Rio de Janeiro sino a dicembre, ma nel frattempo diversi club hanno iniziato a mettersi sulle tracce dell'attaccante. In particolare ci sarebbe lo Schalke 04, che sarebbe pronto a lanciare l'assalto al brasiliano.

L'agente del giocatore ha smentito la proposta tedesca, ma nel frattempo 'La Gazzetta dello Sport' sottolinea come il Flamengo sia pronto a fare sul serio. La società rossonera sarebbe pronta ad offrire 22 milioni di euro più bonus per l'attaccante. Un'offerta a cui l'Inter non ha ancora dato risposta: i nerazzurri sono infatti intenzionati ad aspettare e a valutare ulteriori proposte.