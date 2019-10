p>JUVENTUS DE LIGT LUPPI/ Intervistato ai microfoni di 'Radio Sportiva', Gianluca, ex difensore fra le altre della Juventus, ha parlato dell'arrivo in bianconero di Matthijs, trasferitosi in Serie A per 75 milioni di euro, commissione per Raiola esclusa, dall'Ajax nell'ultima estate di calciomercato : "Secondo me è stato pagato un po' troppo, ci sta però la fase di ambientamento. L'Eredivisie non è il campionato italiano". Per le ultime notizie sui trasferimenti---> clicca qui!