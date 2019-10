JUVENTUS BORUSSIA GUERREIRO / Il Borussia Dortmund rafforza il legame con Raphael Guerreiro. Il club tedesco ha ufficializzato nella giornata odierna il rinnovo fino al 30 giugno 2023 del nazionale e terzino portoghese.

Il 25enne ex Lorient in passato è stato accostato anche allain sede di. Il classe '93, in maglia gallonera dall'estate 2016, in questa stagione ha collezionato 7 presenze tra Bundesliga e Champions League segnando una rete.