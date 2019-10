Calciomercato Milan e Inter, futuro Ozil: fantasista allo scoperto!

CALCIOMERCATO MILAN INTER OZIL ARSENAL / Solo 74 minuti, frutto di una presenza, per MesutOzil con la maglia dell'Arsenal in PremierLeague. Il fantasista è sempre più lontano dai piani dei Gunners e sono diverse le squadre pronte ad accoglierlo già dalla prossima sessione di calciomercato.

Il calciatore è stato accostato ama anche a diverse squadre turche ma nel suo futuro - nonostante il periodo complicato - dovrebbe esserci l'Arsenal. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato CLICCA QUI . E' stato lo stesso calciatore - ai microfoni di 'THE ATHLETIC' - a confermare di non avere alcuna intenzione di lasciare Londra almeno fino al 2021.