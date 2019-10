MILAN PIATEK / Momento complicato per il Milan e il rosso nel bilancio non aiuta di certo il sodalizio meneghino. Alcuni pezzi pregiati della rosa rossonera potrebbero finire sul mercato a gennaio nonostante le smentite del club di Elliott, ma tra questi non ci sarebbe comunque Krzysztof Piatek stando a 'La Gazzetta dello Sport'.

Oltre ad una questione tecnica - visto che il polacco è l'unico centravanti di ruolo nella rosa di Pioli - ci sarebbe anche una motivazione economica: l'ex Genoa si sarebbe deprezzato dopo il deludente avvio di stagione rispetto ai 35 milioni di euro che servirono al Milan per acquistarlo lo scorso gennaio. Piatek nelle ultime settimane era stato accosta tra gli altri a