CALCIOMERCATO MILAN ESUBERI CASTILLEJO RODRIGUEZ CALHANOGLU / Il passivo record di 146 milioni di euro non deve fare paura ai tifosi del Milan. Il club rossonero non pare, infatti, intenzionato a cedere i pezzi da 90, almeno nel calciomercato di gennaio. Fare trattative per nuovi acquisti però sarà alquanto complicato senza l'addio di alcuni elementi. Il Milan dovrà essere dunque bravo a riuscire a piazzare quei calciatori che non rientrato più nei piani societari e che non riducono la qualità della rosa. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato CLICCA QUI.

E' evidente che per molti calciatori il tempo al Milan è davvero scaduto: il primo sulla lista dei partenti è certamente Samu Castillejo.

Lo spagnolo non ha voluto lasciare la squadra in estate: Giampaolo ha puntato su di lui ad inizio stagione senza però riuscire a convincere. Ora sarà quasi impossibile trovare spazio e un suo ritorno in Spagna si fa sempre più concreto.

Possono avere mercato anche Calhanoglu e Rodriguez: da titolarissimi a panchinari, il passo è davvero breve. I due calciatori sembrano destinati a diventare i rincalzi di Paqueta e Theo Hernandez e proprio per questo un loro addio in vista degli Europei si può fare concreto. Discorso simile si può fare con Musacchio, che con il ritorno di Caldara potrebbe scivolare dietro nelle gerarchie e decidere di cambiare aria.

Riuscire a cedere gli 'esuberi' sarà dunque il compito in questi mesi di Maldini, Massara e Boban. Tra i big, però, l'unico per cui i tifosi non si strapperebbero i capelli è certamente Suso: lo spagnolo, che creerebbe plusvalenza pura, potrebbe essere sacrificato soprattutto se Rebic dovesse riuscire ad imporsi.