ARSENAL AUBAMEYANG GABON MAROCCO / Minacce di morte ed insulti razzisti a Pierre-Emerick Aubameyang. Il centravanti dell'Arsenal è stato vittima sui social di alcuni insulti dopo aver postato una foto su Instagram al termine della sfida vinta dal suo Gabon contro il Marocco.

I 'Leopardi' hanno vinto a Tangeri per 3-2: un risultato importante contro una squadra decisamente più blasonata, nonostante si trattasse solo di un'amichevole. Aubameyang ha manifestato la propria gioia postando una foto sui social della festa della squadra negli spogliatoi. Un gesto non apprezzato in particolare da aluni supporters marocchini, che hanno risposto con minacce di morte ("Giuro che ti ammazzo la prossima volta che verrai qui") e frasi e immagini razziste come emoji di scimmie e banane.