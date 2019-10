ROMA FONSECA SQUALIFICA RICORSO/ Paulo Fonseca tornerà sulla panchina della Roma in occasione della sfida contro il Milan di Stefano Pioli. La Corte Sportiva d'appello ha infatti accolto in parte il ricorso del club giallorosso per il tecnico ex Shakhtar riducendo la sua squalifica ad una giornata di campionato.

Per le ultime notizie sulla Serie A---> clicca qui!

La notizia è arrivata proprio dai canali ufficiali della Roma:

La Corte Sportiva di Appello ha ridotto la squalifica di Paulo Fonseca da due a una giornata. In Serie A il tecnico tornerà sulla panchina giallorossa in occasione di Roma-Milan