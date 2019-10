JUVENTUS RABIOT RUGANI EMRE CAN / Torna il campionato dopo la sosta delle nazionali, con la Juventus che ospiterà sabato sera all''Allianz Stadium' il Bologna per l'anticipo dell'ottava giornata. Il primo impegno di un tour de force che vedrà la formazione di Sarri giocare sette partite in poco più di 20 giorni tra Serie A e Champions League prima del nuovo break di novembre. Inevitabilmente il tecnico bianconero si affiderà alle rotazioni, sfruttando appieno la completezza della rosa a sua disposizione.

Tolto Mandzukic - fuori definitivamente dai programmi bianconeri e con le valigie pronte alla riapertura del calciomercato - i prossimi impegni potrebbero essere decisivi per la stagione e il futuro alla Juventus di Rabiot, Emre Can e Rugani. Soprattutto il francese non dovrà deludere le attese della piazza, con Sarri pronto a concedergli minuti per fargli ritrovare la migliore condizione e allontanare gli spettri di una cessione che avrebbe del clamoroso dopo lo sbarco a Torino del luglio scorso.

Come l'ex PSG pure Emre Can si appresta ad avere più spazio nella scacchiere della 'Vecchia Signora', con il centrocampista tedesco sempre al centro dei rumors di mercato e che potrebbe essere impiegato anche nel reparto difensivo da Sarri. L'unico della rosa bianconera (insieme al terzo portiere Pinsoglio e Mandzukic) a non aver collezionato nemmeno 1' finora in stagione è Rugani: se non dovesse trovare posto nelle rotazioni di Sarri o non convincere, per il 25enne difensore potrebbero riaprirsi le porte cella cessione dopo essere stato vicino a cambiare maglia in estate.