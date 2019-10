INTER SENSI / Buone nuove per Antonio Conte dopo gli stop di D'Ambrosio e quello più doloroso di Alexis Sanchez, che per l'operazione alla caviglia dovrà restare fermo per almeno tre mesi. Il tecnico del'Inter recupera Stefano Sensi, che si è allenato regolarmente con il resto del gruppo nell'ultima seduta alla Pinetina.

Il centrocampista della Nazionale ha smaltito il problema muscolare accusato contro la Juventus, che lo aveva costretto a saltare la parentesi azzurra. Sensi difficilmente però sarà schierato dall'inizio nel match contro il, sua ex squadra: Conte non vuole rischiare ricadute, soprattutto in vista del decisivo match per il cammino in Champions League di mercoledì sera contro il