INTER SOLSKJAER LUKAKU SANCHEZ/ Intervistato ai microfoni di 'Sky Sports', Ole Gunnar, manager del Manchester United, ha parlato di calciomercato e, più in particolare, delle mosse estive della sua squadra, al momento al 12esimo posto in Premier League: "sono due buoni realizzatori e grandi giocatori, ma semplicemente abbiamo preso quelle decisioni che riteniamo giuste. Non avrei mai trattenuto degli elementi della squadra che avrei voluto cedere".