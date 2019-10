CALCIOMERCATO MILAN DONNARUMMA PIATEK / Non è un momento facile per il Milan. Oltre alla deludente situazione di classifica e il ribaltone in panchina con l'esonero di Giampaolo e l'arrivo di Pioli, i tifosi rossoneri tremano anche sul fronte mercato con la società di Elliott che potrebbe essere costretta a cedere dei pezzi eccellenti già a gennaio per ripianare un bilancio in rosso.

Donnarumma, Kessie, Paqueta, Piatek e Suso i gioielli a rischio taglio per la finestra invernale, con i tifosi del 'Diavolo' che preferirebbero sacrificare il giovane portiere come si evince dal sondaggio lanciato questa mattina da Calciomercato.it. Attenzione però alla valutazione del nazionale azzurro, che senza il rinnovo del contratto in scadenza nel 2021 potrebbe far precipitare la propria quotazione di mercato e far incassare al Milan 'solo' 25-30 milioni di euro rispetto ai 55-60 della valutazione attuale.

E' fresco invece l'interesse del PSG dell'estimatore Leonardo per il connazionale Paqueta, con il sodalizio meneghino che potrebbe aprire alla cessione del brasiliano per una cifra non inferiore ai 40 milioni. Kessie e Suso continuano ad avere estimatori in Premier League, con lo spagnolo che tratta il rinnovo e chiede un sostanzioso aumento d'ingaggio. Infine Piatek: avvio di campionato da dimenticare per il polacco, accostato nelle ultime settimane tra gli altri anche a Chelsea e Barcellona.