INTER MANDZUKIC JUVENTUS / Mario Mandzukic ai margini dalla Juventus e con le valigie pronte per la sessione invernale del calciomercato. Sembra scontata la partenza dell'attaccante croato a gennaio, visto il mancato addio già nella finestra estiva e le scelte della dirigenza e di Maurizio Sarri, con il 33enne vice-campione del mondo che non rientra nei piani del tecnico bianconero.

Da tempo sulle sue tracce c'è il Manchester United ma l'ex Bayern e Atletico potrebbe pure restare in Italia.

E' di stamani infatti l'indiscrezione su un possibile accordo con il, a caccia di una punta d'esperienza da regalare al neo-allenatore Pioli. Il jolly croato però sarebbe anche un'opzione dei cugini dell': 'La Gazzetta dello Sport' conferma infatti l'anticipazione di Calciomercato.it sulla suggestione nerazzurra per Mandzukic , con la formazione diche a gennaio starebbe pensando di attingere dal mercato per sostituire l'infortunato Alexis Sanchez. Operazione che resta comunque complicata vista la rivalità tra i due club e i rapporti non certo idilliaci trae l'ex. Premier o Serie A: saranno settimane calde per il futuro di 'Super Mario'…