Sarri e dieta: Higuain si è ripreso la Juve. E punta al rinnovo

CALCIOMERCATO JUVENTUS HIGUAIN SARRI RINNOVO CONTRATTO DIETA - Per buona parte della scorsa sessione di mercato, Gonzalo Higuain è stato al centro di moltissime voci. Ma il bomber argentino, tornato alla Juventus dopo un anno in prestito diviso tra Milan e Chelsea, ha sempre ribadito la volontà di restare agli ordini del suo mentore, il nuovo allenatore bianconero Maurizio Sarri.

E il 'Pipita' non sta deludendo: tre gol tra, l'ultimo decisivo a 'San Siro' contro l', ma soprattutto un'intesa naturale conche sta facendo le fortune della squadra piemontese. Oltre alla fiducia del tecnico, secondo 'La Stampa', alla base di questa seconda giovinezza ci sarebbe anche una particolare dieta che gli starebbe consentendo di mantenersi in linea e in forma smagliante. Ma non solo: nonostante il richiamo di casa, col River Plate che sarebbe pronto a riaccoglierlo a braccia aperte , Higuain avrebbe tutta l'intenzione di prolungare il suo accordo con la Juve (l'attuale contratto scadrà nel 2021) e vorrebbe convincere i dirigenti a suon di reti e prestazioni importanti. Un giocatore rinato, dopo un'annata davvero complicata.