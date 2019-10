Calciomercato, lo scambio Tottenham-Real Madrid beffa la Juventus?

CALCIOMERCATO JUVENTUS ISCO ERIKSEN / La Juventus rischia di veder sfumare due obiettivi di lunga data in un colpo solo. Sempre attenta alle occasioni in giro per l'Europa, la dirigenza bianconera sta da tempo monitorando le situazioni, tra gli altri, di Isco al Real Madrid e Christian Eriksen al Tottenham.

Entrambi potrebbero lasciare i rispettivi club, in particolare il danese in scadenza di contratto con gli 'Spurs', ma in un gioco di incastri a livello internazionale la 'Vecchia Signora' potrebbe restare tagliata fuori. Secondo lo spagnolo 'El Desmarque' infatti, il Real sta facendo di tutto per arrivare ad Eriksen, possibilmente già a gennaio, e per questo sta prendendo quota l'idea di un possibile scambio proprio con Isco, per il quale il Tottenham a questo punto sarebbe in vantaggio ed in pole position rispetto anche al Bayern Monaco che resta interessato.