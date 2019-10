SERIE A MERCATO OTTAVA GIORNATA SFIDE/ Campionato, ci eri mancato! Dopo quasi due settimane, torna la Serie A che aveva temporaneamente chiuso il sipario con la vittoria della Juventus di Sarri sull'Inter di Antonio Conte firmata Gonzalo Higuain. Era domenica 6 ottobre e, sabato 19, allo stadio Olimpico di Roma la Lazio di Simone Inzaghi ospiterà l'Atalanta di Gian Piero Gasperini per quello che si preannuncia un inizio col botto dell'ottava giornata del campionato di Serie A. Sono, infatti, molti i match delicati di questo turno visti anche i grandi cambiamenti che sono avvenuti, a partire dall'arrivo sulle panchine di Sampdoria e Milan di Claudio Ranieri e Stefano Pioli, che hanno sostituito rispettivamente Eusebio Di Francesco e Marco Giampaolo. Torna la Serie A: ecco le sfide dell'ottava giornata e gli intrecci di calciomercato. Per le ultime notizie sul Fantacalcio---> clicca qui!

Serie A, da Lazio-Atalanta a Udinese-Torino: che sfide nel weekend! (Prima parte)

Come anticipato anche in precedenza, Lazio-Atalanta, sfida che aprirà la prossima giornata di Serie A, promette scintille con i biancocelesti che proveranno a fermare la grande marcia della squadra orobica, partita alla grande in campionato. Sarà sicuramente protagonista Joaquin Correa che, una settimana fa, ha rinnovato il contratto con la società capitolina. Alle 18 fari puntati invece sul San Paolo dove il Napoli di Carlo Ancelotti è atteso da una sfida molto delicata contro il Verona di Ivan Juric. Mentre è tornato il sereno sul futuro di Lorenzo Insigne, la situazione è differente per il tecnico di Reggiolo sul quale grava anche l'ombra di Luciano Spalletti. Chiude il sabato la Juventus di Maurizio Sarriche ospiterà il Bologna di Mihajlovic. Osservato speciale Riccardo Orsolini.

Serie A, il ballo dei ritorni: da Claudio Ranieri alla Samp a Pioli al Milan (Seconda parte)

L'esterno offensivo della squadra felsinea è stato riscattato totalmente nell'ultima estate di calciomercato ed è di nuovo tornato nel mirino dei grandi club. La domenica si apre invece con l'Inter, chiamata al ritorno alla vittoria contro il. L'uomo più atteso è di certo Stefano oggetto delle parole dell'ad dei neroverdi Carnevali che ha svelato l'interesse del Barcellona in estate per il giocatore cresciuto nel Cesena. La prima sfida delle 15 è invece Udinese-Torino dove il 'Gallo'proverà a confermare quanto di buono fatto con la maglia della

Alle 15 di domenica però, il match di cartello sarà sicuramente quello fra la Sampdoria e la Roma. Una sfida che si preannuncia dalle mille emozioni per Claudio Ranieri che, durante questa sosta, è tornato ad allenare in Serie A, in blucerchiato, dopo l'esperienza nella Capitale della scorsa stagione. Un altro ex Roma invece sta facendo le fortune del Cagliari. Si tratta di Robin Olsen, portiere svedese, che ha iniziato alla grande la stagione e, sempre alle 15, ospiterà la SPAL. Incontro delicato anche al Tardini dove Parma e Genoa si giocheranno i tre punti, in particolare attenzione alla posizione di Aurelio Andreazzoli, confermato da Preziosi, ma comunque in bilico dopo un avvio di stagione non proprio esaltante. Chiude la domenica calcistica il nuovo Milan di Stefano Pioli contro un Lecce finora molto ispirato. I rossoneri, proprio all'inizio della pausa, hanno sollevato dall'incarico Marco Giampaolo per affidarsi all'ex allenatore della Fiorentina, dopo i tentativi per portare di nuovo a Milano Luciano Spalletti. L'ultima partita dell'ottava giornata del campionato di Serie A sarà invece quella di lunedì sera fra la Viola di Vincenzo Montella ed il Brescia di Eugenio Corini. Al Rigamonti tutti gli occhi, oltre che su Franck Ribery, saranno su Sandro Tonali. Il centrocampista classe 2000, che ha vestito anche l'azzurro della Nazionale italiana in questa sosta, è un obiettivo di mercato della Fiorentina, la quale ha provato a portarlo al Franchi anche l'ultima estate.